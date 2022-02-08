Şarkıcı Ebru Elver'e dolandırıcılık şoku
Kadıköy Moda'da tuttuğu evin 6 aylık kirasını peşin ödeyen şarkıcı Ebru Elver, dolandırıcıların mağduru oldu. Elver, evine gittiğinde kapıyı içeriden başkası açınca hayatının şokunu yaşadı.
08 Şubat 2022, Salı 21:04 Son Güncelleme:
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Sahte ev ilanlarında inanılmaz bir artış var. Şarkıcı Ebru Elver de o ilanların mağdurlarından biri. Kadıköy Moda'da taşınmak istediği bir evin altı aylık kirasını peşin ödedi. Hevesle yeni evine gittiğinde kapıyı kendisi değil, içeridekiler açtı. Dolandırıldığını böyle öğrenen şarkıcı bugün telefonda o dolandırıcıya suçunu itiraf ettirdi.
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