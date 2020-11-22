Şarkıcı Ege koronavirüse yakalandı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs hayatı felç etti. Dünyayı korkuya boğan küresel pandemide tablo ağırlaşıyor. Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor. Gerçek adı Levent Ak olan sanatçı Ege, corona virüse yakalandı. Ege, kötü haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

'Kendimi kötü hissetmiyorum'

51 yaşındaki şarkıcı, "Geçtiğimiz günlerde yaptırmış olduğum Covid test sonucum maalesef 'pozitif' çıktı. Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder" dedi.

Takipçilerini uyarmayı da ihmal etmeyen Ege, "Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin. Lütfen maske takmayı unutmayın. Güzel günlerde görüşmek ve yeniden konserlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.











