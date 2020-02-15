Şarkıcı Ekin: Müzik artık lüks oldu

25 yıldır müzik dünyasında olan, 18 albüm ve 5. teklisini çıkaran Ekin, tarzında değişiklik yaptı. Türkülerle tanıdığımız Ekin bu kez özgün rock tarzında bir eserle sevenlerinin karşısına çıktı. Yapımcılığını Kemal Aslan production’un üstlendiği söz ve müziği İlyas Keçeci imzası taşıyan “Yanımda Sen Olmayınca” isimli eserin aranjörlüğünü de Mustafa Araboğlu üstlendi.

"Müzik artık lüks oldu"

Özgün rock tarzını ilk kez deneyen usta yorumcu gelen beğenilerden sonra müzik dünyasındaki yolunda yeni tarzıyla yürüme kararı aldı. “Yanımda Sen Olmayınca” isimli esere Erkan Nas yönetmenliğinde Karaköy, Galata köpründe birde klip çalışması yapan usta yorumcu Ekin “Müzik artık lüks oldu yeni şarkıma 100.000 lira harcandı, bundan sonra kaliteli işler herkes tarafından müzik severlere sunulması zor” dedi.



