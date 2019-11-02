Sabah gazetesinin haberine göre; Emrah Erdoğan'ın mülk sahibi olduğu Etiler'deki Casita adlı mekanda, yapıya aykırı olarak tadilat yapıldığı belirlendi. İstanbul İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü yetkilileri, Etiler Nispetiye Caddesi'nde bulunan mekandaki kaçak yapıyla ilgili tutanak düzenledi.

Durum savcılığa bildirildi

Belediye ekipleri, izinsiz ve ruhsatsız yapının düzeltilmesi için mekanı uyardı. Gerekli düzeltmeler yapılmayınca, durum savcılığa bildirildi.

İzinsiz tente yapılmış

Soruşturma kapsamında mülk sahibi Emrah'ın ifadesi alındı. Ünlü şarkıcı, mülkü 2018 yılı başında Şiba Canpolat'a ait işletmeye kiraya verdiğini belirtti. Emrah, izinsiz yapılan tente sistemi ve alan büyütme işleminin kiracı tarafından yapıldığını beyan edip, kira sözleşmesini delil olarak sundu. Mekanın işletmecisi hakkında, imar kirliliğine neden olma suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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