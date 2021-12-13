Türkiye Şarkıcı Gülçin ölümden döndü! Kazada arkadaşı hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin ölümden döndü! Kazada arkadaşı hayatını kaybetti

Türkiye

Şarkıcı Gülçin ölümden döndü! Kazada arkadaşı hayatını kaybetti

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken, arkadaşı hayatını kaybetti.

13 Aralık 2021, Pazartesi 23:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu Susurluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı 34 SD 7339 plakalı otomobil, aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesi ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobil, korkuluklara çarparak durabildi.

Sürücü Lafçı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Hepsi grubunun eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül ise hafif şekilde yaralandı. Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

BALIKESİR (İHA)

İlgili Haberler
Son dakika: Sahte içki faciası! 4 kişi öldüAkın akın geliyorlar! Otellerde yer kalmadı


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Mevlâna'nın, barışın ve huzurun kenti: Konya
Banu Şen
Hakan Çelik
Alışkanlıkları değiştirmeye geliyor
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Rağmen
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Kayseri’de 4 büyükelçi ile gastronomi buluşması
Şirin Sever
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hasan Fehmi Güneş
Oral Çalışlar
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Akrabalar birbirine girdi: Yaralılar var