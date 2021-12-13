Şarkıcı Gülçin ölümden döndü! Sevgilisi hayatını kaybetti
Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti.
13 Aralık 2021, Pazartesi 23:58 Son Güncelleme:
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Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu Susurluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı 34 SD 7339 plakalı otomobil, aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesi ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobil, korkuluklara çarparak durabildi.
Ergül'ün sevgilisi sürücü Lafçı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Hepsi grubunun eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül ise hafif şekilde yaralandı.
Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
BALIKESİR (İHA)