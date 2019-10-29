Sevgilisi Ali Kemal ile ilk fotoğrafını "İlk fotoğrafımız umarım sonsuz olur. Hayatıma hoş geldin canım sevgilim" notuyla paylaşan Hatice, gelen eleştirilere sert bir cevapla karşılık verdi.

"Aramızdaki yaş farkı sizin akıl yaşınız kadar"

Hatice gelen yorumların ardından sinirlerine hakim olamadı ve sevgilisiyle birlikte yeni bir fotoğrafı hesabından paylaşarak altına sert ifadeler içeren bir yazı yazdı:

Adam çirkin olur parası var dersiniz. Adam yakışıklı olur kadının parası var dersiniz saçmalığı. Bizim ilşkimiz saf, temiz ve çıkarsız. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz. 8 aydır maşallah çiçek gibiyiz. Siz ne biliyorsunuz da konuşuyorsunuz. İnşallah o kötü kalpleriniz bir an önce çiçek açar. Aramazıdaki yaş farkı sizin akıl yaşını kadar.

Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk okuyan Ali Kemal Sarı'nın 20'li yaşlarda olduğu tahmin ediliyor.

Hatice'nin bu paylaşımının altına destek mesajları kadar eleştiriler de geldi.

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