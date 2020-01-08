Şarkıcı Hatice'nin pozuna takipçisinden ilginç benzetme
Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Hatice Instagram'dan yine poposunun ön planda olduğu bir fotoğraf paylaştı. Bir takipçisinin ilginç benzetmesi ise gülümsetti.
Bildiğiniz üzere şarkıcı Hatice cesur paylaşımlarıyla, özellikle paylaştığı fotoğraflarda poposunun ön planda olması çoğu zaman eleştirildi. Hatta podyumdaki 'popo şovu' görüntüleriyle olay yaratmıştı.
Magazin basınının gündeminden düşmeyen isim Hatice Çarpar'ın çıktığı defilede podyumda yürürken birden poposunu açıp sergilemesi çok konuşulmuştu. Bu hareketi karşısında Hatice kendini "Sizin düşündükleriniz, benim yaptıklarım!" diyerek savunmuştu.
Bu olayların ardından Hatice sürekli poposuyla gündeme gelmeye devam etti.
Son olarak Instagram'dan paylaştığı fotoğrafta Hatice'nin poposu yine dikkat çekti.
Paylaşımında "Yağmur hazır dinmişken Bugünü kendime ayırdım. Attım kendimi Nişantaşı sokaklarına. Bakımlar yapıldı, butikler gezildi, arkadaşlarımla keyifler yapıldı iyi geldi." diyen Hatice keyifli bir gün geçirmişe benziyor.
Hatice'nin paylaşımına bir takipçisinden gelen yorum ise gülümsetti.
- Ortası sıkılmış diş macunu gibi poz vermişsin abla
- Popo hani düz sıradan bir kalça.
- Yaktın Instagram'ı Hatice abla.
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