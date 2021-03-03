Şarkıcı Lara yine şaşırttı: Sonunda küçüldü

Birçok ünlü dolguyla dudaklarını büyütürken şarkıcı Lara tersini yaptı. Büyük dudaklarını ameliyatla küçülttürdü. Ameliyatını “Sonunda dudaklarım küçüldü” diye duyurdu. Şarkıcının dudağına 30 dikiş atıldı.

500 bin TL ödeyecek

2000'li yılların ilginç çıkışlarından birini 'Allah Versin' ya da 'Adam Gibi Adam' gibi 'giderli' şarkılarıyla Lara yaptı. Hatta 'Allah Versin' ile 2003 yılının en iyi çıkış yapan kadın sanatçısı seçilen ve Adam Gibi Adam, İhanetin Bekçisi, Katmer Katmer gibi birçok şarkı ile 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Lara geçtiğimiz günlerde de uzun ve tamamen doğal olduğunu söylediği saçlarını sigortalatacağını açıklamıştı. Lara bu işlem için şirkete tam 500 bin TL ödeyecek.