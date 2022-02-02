Kültür & Sanat Şarkıcı Onur Şan'ın acı günü

Şarkıcı Onur Şan'ın acı günü

Kültür & Sanat

Şarkıcı Onur Şan'ın acı günü

Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi ve şarkıcı Onur Şan’ın babası Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti.

02 Şubat 2022, Çarşamba 19:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TRT Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi ve şarkıcı Onur Şan’ın babası Ahmet Turan Şan Ümraniye’de bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 66 yaşında hayatını kaybeden Şan için yarın Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek, ardından Hekimbaşı Mezarlığı’nda defnedilecek.

Ahmet Turan Şan kimdir?

Şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan 25 Haziran 1956’da Sivas’ta doğdu.

İstanbul Teknik Üniversitesinin Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümünden mezun oldu.

1976 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda Amatör, 1981’de de Yetişmiş Sanatçı unvanını kazanan Şan, abisi Ömer Şan, Yücel Paşmakçı, Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, Orhan Dağlı, Mehmet Özbek ve Arif Sağ gibi önemli isimlerden dersler aldı.

Dernek, vakıf, kurum ve kuruluşlarda bağlama (saz), şan (ses eğitimi), solfej, repertuar öğretmenliği ve koro şefliği yaptı.

Ahmet Turan Şan’ın ses sanatçılığının dışında derleme araştırmaları ve notalama çalışmaları da bulunmaktadır.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Ne pis depresyonmuş seninki Serdar Ortaç!
Şirin Sever
Şule Özdemir
Her an ulaşılır mısınız veya ulaşılır olmak ister misiniz?
Şule Özdemir
Gözde Hatunoğlu
Deniz Çevik ‘Sevdan Olmasa’ diyor
Gözde Hatunoğlu
Burak Akkul
Şatolar diyarı Transilvanya!
Burak Akkul
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İzmirli su altı fotoğrafçısı dünya birincisi oldu