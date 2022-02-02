TRT Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi ve şarkıcı Onur Şan’ın babası Ahmet Turan Şan Ümraniye’de bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 66 yaşında hayatını kaybeden Şan için yarın Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek, ardından Hekimbaşı Mezarlığı’nda defnedilecek.

Şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan 25 Haziran 1956’da Sivas’ta doğdu.

İstanbul Teknik Üniversitesinin Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümünden mezun oldu.

1976 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda Amatör, 1981’de de Yetişmiş Sanatçı unvanını kazanan Şan, abisi Ömer Şan, Yücel Paşmakçı, Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, Orhan Dağlı, Mehmet Özbek ve Arif Sağ gibi önemli isimlerden dersler aldı.

Dernek, vakıf, kurum ve kuruluşlarda bağlama (saz), şan (ses eğitimi), solfej, repertuar öğretmenliği ve koro şefliği yaptı.

Ahmet Turan Şan’ın ses sanatçılığının dışında derleme araştırmaları ve notalama çalışmaları da bulunmaktadır.