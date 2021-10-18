Magazin Şarkıcı Özgün'den güldüren Ediz paylaşımı

Şarkıcı Özgün'den güldüren Ediz paylaşımı

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Şarkıcı Özgün'den güldüren Ediz paylaşımı

2012 yılında Nida Uğurlu ile nikah masasına oturan Özgün, 2015 yılında oğlu Ediz'i kucağına almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve günlük hayatından kesitleri sık sık takipçileriyle paylaşan Özgün Uğurlu, oğlu ile verdiği pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcının oğlunun ağzından yazdığı sözler ise sevenlerini güldürdü.

18 Ekim 2021, Pazartesi 14:33 Son Güncelleme:
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Zaman zaman mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, son olarak oğlu ile verdiği pozu yayınladı.

Altı yaşındaki oğlu Ediz ile uyumadan önce çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, paylaşımına; "Allah’ım hayır, bu adam yine uyutucak beni galiba. Hayır hayır, uyumayacağım" notunu düştü.

Özgün'ün esprili paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.


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