Zaman zaman mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, son olarak oğlu ile verdiği pozu yayınladı.

Altı yaşındaki oğlu Ediz ile uyumadan önce çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, paylaşımına; "Allah’ım hayır, bu adam yine uyutucak beni galiba. Hayır hayır, uyumayacağım" notunu düştü.

Özgün'ün esprili paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.



