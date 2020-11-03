Magazin Şarkıcı Salih Ata hayatını kaybetti

Şarkıcı Salih Ata hayatını kaybetti

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Şarkıcı Salih Ata hayatını kaybetti

Bir dönem 'Ankara Rüzgarı' şarkısı ile dikkat çeken şarkıcı ve besteci Salih Ata vefat etti.

03 Kasım 2020, Salı 13:31 Son Güncelleme:
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Ses sanatçısı Onur Akay, "Gündoğdu Duran'ın 'Ankara Rüzgârı' şarkısıyla büyük kitlelere hitap eden şarkıcı arkadaşımız Ata'yı, maalesef beyin kanaması nedeniyle kaybettik. Asıl adı Salih olan ve soyadı Ata olan Salih Ata, sahne çalışmalarında sadece soyadını kullanıyordu. Kenan Işık'ın şiir albümünde Zerrin Özer'in söylediği 'Veda', Zara'nın söylediği 'Aşk', İzel'in söylediği 'Sevgili Yakınlığı' isimli şarkıların da bestecisi olan Ata'nın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın inşallah." ifadelerini kullandı.

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