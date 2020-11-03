Şarkıcı Salih Ata hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, "Gündoğdu Duran'ın 'Ankara Rüzgârı' şarkısıyla büyük kitlelere hitap eden şarkıcı arkadaşımız Ata'yı, maalesef beyin kanaması nedeniyle kaybettik. Asıl adı Salih olan ve soyadı Ata olan Salih Ata, sahne çalışmalarında sadece soyadını kullanıyordu. Kenan Işık'ın şiir albümünde Zerrin Özer'in söylediği 'Veda', Zara'nın söylediği 'Aşk', İzel'in söylediği 'Sevgili Yakınlığı' isimli şarkıların da bestecisi olan Ata'nın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın inşallah." ifadelerini kullandı.





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