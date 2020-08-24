Magazin Şarkıcı Sıla, Gözde Kansu ile nostalji yaptı

Şarkıcı Sıla, Gözde Kansu ile nostalji yaptı

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Şarkıcı Sıla, Gözde Kansu ile nostalji yaptı

Sıla, yıllar önce çekilmiş bir kareyle takipçilerini geçmişe götürdü.

24 Ağustos 2020, Pazartesi 11:51 Son Güncelleme:
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Magazin dünyasının ünlüleri de bir zamanlar öğrenciydi. Hatta bazıları aynı sırayı paylaştı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Gözde Kansu ortaokul arkadaşı çıktı. Ünlü şarkıcı Sıla, nostaljik bir paylaşımda bulundu.

'11 yaşımızdan beri her yaşımıza şahidiz'

Arkadaşı Gözde Kansu ile ortaokulda çekildiği fotoğrafını yayınlayan Sıla altına; "11 yaşımızdan beri her yaşımıza şahidiz. Hep de öyle olsun. 40 dediğin neçü hocam, zaten bu seneyi es geçiyoruz, seneye gireriz. 23/08/2020" mesajını düştü.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf binlerce beğeni aldı.

'Bu evinin anahtarı dedi'

Gözde Kansu Sıla ile anısını şu sözlerle anlatmıştı;

"İzmir’de tiyatro yoktu. Biz Sıla ile hazırlık, ortaokul ve liseyi birlikte okuduk. Sonra o Bilgi Üniversitesi’ni kazandı ve İstanbul’a gitti. Doğum günümde aradı, “Hadi hocam, ne yapıyorsun sen hâlâ İzmir’de?” dedi. İstanbul’a geldiğimde otobüsten indim, Sıla valizimi elimden aldı, “Bu evinin anahtarı” dedi. Sonra Ahmet Gülhan’ın ‘Medya Medya Nereye? oyununda oynamaya başladım."


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