Magazin Şarkıcı Tuğba Ekinci ile Arto arasında kriz

Şarkıcı Tuğba Ekinci ile Arto arasında kriz

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Şarkıcı Tuğba Ekinci ile Arto arasında kriz

Magazin dünyası şarkıcı Tuğba Ekinci ile Arto arasındaki 'Abaza' polemiğini konuşuyor. Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden kendisine "Abaza erkeklerin aklına ilk sen geliyorsun" diyen Arto'dan şikayetçi oldu. Hakkında dava açılan Arto, 2,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

13 Aralık 2020, Pazar 15:23 Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Ekinci geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde kendisine sosyal medya üzerinden bir mesaj geldiğini, mesaj içeriğinde hakkında onur ve haysiyetini etkileyecek ağır hakaret içerikli sözler olduğunu dile getiren Tuğba Ekinci mesajların sahibinin Arto olduğunu belirtti.

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'Abaza erkeklerin aklına ilk sen geliyorsun'

Tuğba Ekinci tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinin devamında Arto'nun, şahsına yönelik 'Türkiye'deki Abaza erkeklerin aklına ilk olarak sen geliyorsun. Erkeğin malı meydandadır diyen zavallı ve cahil bir kadın' diyerek hakaret içerikli sözler sarf ettiğini dile getirdi. Ünlü şarkıcının şikâyeti üzerine olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

'Ağır hakaret etti, uzlaşmam'

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu suç maddesinin uzlaşmaya tabi olduğunu belirterek dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Tuğba Ekinci Arto'yu ağır hakaretlerinden dolayı affetmeyerek uzlaşmayı reddetti.

2,5 yıl hapsi isteniyor

Yürütülen soruşturma sonunda savcılık tarafından Arto hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede söz konusu sözlerin ağır eleştiri olarak nitelendirilemeyeceği, sözlerin hakaret kapsamında kaldığı anlatıldı. 2,5 yıla kadar hapsi istenen Arto ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. (Günaydın/ Atakan Irmak)


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