Şarkıcı ve söz yazarı Onur Mete kimdir?

90’ların sevilen müzisyenlerinden Onur Mete 2. Sayfa’nın konuğu oldu. Peki, Şarkıcı, söz yazarı Onur Mete kimdir? İşte detaylar…

ONUR METE KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da doğdu. Özel Yıldız İlkokulu, İstanbul Robert Kolej ve sonrasında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Profesyonelliğe ilk adımını 1995 yılında gitaristlik ve vokalistlik yaparak attı.

1997 yılında ilk solo albümü "Bitmesin"i çıkardı. Bar ve konser çalışmalarının yanı sıra değerli besteci Melih Kibar'la stüdyo ve sahne çalışmalarında birlikte yer aldı. Kibar'ın ikinci albümü "Saat Sabah'ın Dokuzu"nda sözleri Çiğdem Talu'ya ait "İçimdeki Fırtına" adlı sevilen eseri seslendirdi.

Yine değerli söz yazarı ve besteci Şehrazat ile birlikte yaptıkları şarkılardan biri olan "Kaderin Oyunu" sevilen sanatci Nilüfer tarafından seslendirildi. Muazzez Ersoy'un ''Yalancı Gül'', Hande Yener'in "Yanmışız" ve Işın Karaca'nın seslendirdiği "Bırakma" adlı şarkılar da Onur Mete'ye ait.

2002'de ikinci solo albümü "Aşk'a"yı çıkaran Onur Mete'nin bu albümünde yer alan "Aşk En Güzel Yalan", daha sonra Yeşim Salkım tarafından da seslendirildi.

Son dönemlerde ise Semih Saygıner Türk Sanat Müziği Albümü, Baha ve Ece Gürsel albümlerinde de söz ve besteriyle yer aldı.

Halen sahne çalışmalarına devam eden Onur Mete'nin, ''Onur Mete ve Şarkılar'' 2012 yılında yayımlanmıştır.