Şarkılar Bizi Söyler programı 18 Aralık Cumartesi akşamı yine bir müzik ziyafetine sahne olacak. Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları aşk şarkılarıyla hem kulakların pasını silecek hem de geçmişe doğru romantik bir yolculuğun kapısını aralayacak. İşte, Şarkılar Bizi Söyler’in 18 Aralık konukları…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 18 ARALIK KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları pop müziğin başarılı yorumcusu Mehmet Erdem ve aşk şarkılarına sesi ve yorumuyla ayrı bir hüzün katan Aşkın Nur Yengi olacak.

Aynı zamanda Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un başarılı sunumuyla ayrı bir değer kazanan programa bu hafta Kanal D’nin geçtiğimiz haftalarda final yapan dizisi Baht Oyunu’nun başrol oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel de keyifli sohbetleriyle renk katacak.



