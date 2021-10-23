Şarkılar Bizi Söyler, her cumartesi akşamı izleyenlerine müzik ziyafeti yaşatıyor. Birbirinden kaliteli sanatçıların katıldığı ve keyifli sohbetlerin olduğu programda yer alan konuklarla birlikte nostaljik anlar yaşanırken hem sunucuların hem de konukların performansları büyük beğeni topluyor. İşte, 23 Ekim Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler’in konukları…

23 EKİM CUMARTESİ ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI KİMLER?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu birlikte üstlendiği ve Polat Yağcı ve Poll Production yapımcılığında ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler programında her hafta farklı konuklar izleyicinin karşısına çıkıyor.

23 Ekim Cumartesi akşamı ise Şarkılar Bizi Söyler’e Melek Mosso, Özgür Alter Rubato ve Bilal Sonses konuk oluyor.

Şarkılar Bizi Söyler’e geçen hafta ise Ankaralı Coşkun, Mustafa Üstündağ, Ayşe Dinçer ve Ömer Faruk Bostan hareketli müzikleri ile konuk olmuştu.