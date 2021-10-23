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Şarkılar Bizi Söyler 23 Ekim konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta arabesk rüzgarı esecek

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Şarkılar Bizi Söyler 23 Ekim konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta arabesk rüzgarı esecek

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta konuk ettiği şarkıcılarla izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen programda geçen hafta Ankara oyun havaları rüzgarı esmişti, bu hafta ise arabesk şarkılar söylenecek. Peki, Şarkılar Bizi Söyler 23 Ekim konukları kimler?

23 Ekim 2021, Cumartesi 16:29 Son Güncelleme:
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Şarkılar Bizi Söyler, her cumartesi akşamı izleyenlerine müzik ziyafeti yaşatıyor. Birbirinden kaliteli sanatçıların katıldığı ve keyifli sohbetlerin olduğu programda yer alan konuklarla birlikte nostaljik anlar yaşanırken hem sunucuların hem de konukların performansları büyük beğeni topluyor. İşte, 23 Ekim Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler’in konukları…

23 EKİM CUMARTESİ ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI KİMLER?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu birlikte üstlendiği ve Polat Yağcı ve Poll Production yapımcılığında ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler programında her hafta farklı konuklar izleyicinin karşısına çıkıyor.

23 Ekim Cumartesi akşamı ise Şarkılar Bizi Söyler’e Melek Mosso, Özgür Alter Rubato ve Bilal Sonses konuk oluyor.

Şarkılar Bizi Söyler’e geçen hafta ise Ankaralı Coşkun, Mustafa Üstündağ, Ayşe Dinçer ve Ömer Faruk Bostan hareketli müzikleri ile konuk olmuştu.

 

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