Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta farklı bir konseptle izleyicinin karşısına çıkarken aynı zamanda konuk ettiği sanatçılarla da izleyicilere sürprizler yaşatıyor. 26 Şubat akşamı Şarkılar Bizi Söyler’de ‘Türkü Gecesi’ konseptiyle ekranlara gelecek ve programın açılışı “Lorke” türküsüyle yapılacak. İşte, Şarkılar Bizi Söyler 26 Şubat konukları ve bu haftaki programa ilişkin detaylar…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunumuyla her hafta milyonlarca izleyiciyi Kanal D ekranlarına kilitleyen Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları Türk halk müziğinin sevilen isimleri Latif Doğan ve Mahmut Tuncer olacak…

Bu hafta 38. yeni bölümüyle ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler saat 20.00’de Kanal D ekranlarındaki yerini alacak…