Magazin Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yeni bölüm var mı? 15 Ocak Şarkılar Bizi Söyler’in konukları kimler?
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Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yeni bölüm var mı? 15 Ocak Şarkılar Bizi Söyler’in konukları kimler?

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Şarkılar Bizi Söyler bu hafta yeni bölüm var mı? 15 Ocak Şarkılar Bizi Söyler’in konukları kimler?

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta cumartesi akşamları ekranlarında izleyiciye eğlenceli anlar yaşatıyor. Yeni yıl arası nedeniyle geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan Şarkılar Bizi Söyler’in 15 Ocak Cumartesi konukları sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor.

15 Ocak 2022, Cumartesi 10:37 Son Güncelleme:
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Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un muhteşem sunumuyla Kanal D ekranlarında müzik şöleni yaşatan Şarkılar Bizi Söyler’de her hafta birbirinden başarılı isimler konuk olarak ağırlanıyor. Hafta sonu akşamına eğlence katan Şarkılar Bizi Söyler programının 15 Ocak konukları da izleyicinin yakın takibinde yer alıyor…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BU HAFTA YENİ BÖLÜM VAR MI?

Yılbaşı gecesi sergilenen büyüleyici performansın ardından Şarkılar Bizi Söyler programı yeni yıl arasına girmişti. Ancak efsane kaldığı yerden devam ediyor ve Şarkılar Bizi Söyler programı 15 Ocak akşamı yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor…

15 OCAK ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI KİMLER?

Her hafta farklı bir konseptle seyircinin karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konsepti “Sibel Can şarkıları” olacak.  15 Ocak Cumartesi akşamı programa konuk olan Serdar Ortaç, Sinan Akçıl ve Bülent Özdemir ile keyifli sohbetler edilirken, Sibel Can şarkıları ile izleyiciye müzik şöleni yaşatılacak…


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