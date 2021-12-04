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Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var 4 Aralık? İşte Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları

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Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var 4 Aralık? İşte Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları

Şarkılar Bizi Söyler’de bu haftanın konsepti akustik şarkılar olacak. Kanal D’de her hafta birbirinden başarılı konukların yer aldığı program 4 Aralık Cumartesi akşamı da izleyenlerine şahane bir müzik keyfi yaşatacak. İşte, Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un eğlenceli sunumuyla Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konuklarına ilişkin ayrıntılar…

04 Aralık 2021, Cumartesi 12:14 Son Güncelleme:
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Türk müziğinin ünlü isimleri Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun birlikte sunduğu Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta akustik şarkılar rüzgarı esiyor. Peki, 4 Aralık’ta Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta kimler var? İşte bu haftanın konukları…



ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN BU HAFTAKİ KONUKLARI

Kanal D ekranlarının sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler’e bu hafta Fettah Can, İntizar ve Taksim Trio eşsiz şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Akustik parçaların ağırlıkta olduğu programda ayrıca reyting rekortmeni Yargı dizisinde Eren komiseri canlandıran Uğur Aslan’da yer alacak.

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