Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren “Şarkılar Bizi Söyler”in 8. bölümünde Yıldırım Gürses şarkıları söylenecek.

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Sami Özer, Melihat Gülses, Hande Yener ve Berkay oluyor. Müzik keyfinin doruklara çıkacağı bir bölüm geliyor.

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler”, 8. bölümü ile Kanal D ekranlarında olacak.





Yıldırım Gürses kimdir?

21 Ocak 1939 yılında Bursa’da doğdu. Bursa Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Sanat hayatına 1951 yılında Bursa Ses Kralı seçilerek başladı.

1959’da da Üniversitelerarası Ses Kralı seçildi. 1961 yılında kendisi gibi ses sanatçısı olan Ayla Gürses’le evlendi. Bu evlilikten Beyazıt adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi. 1961 yılında Devlet Opera imtihanına girdi ve birinci oldu. 1962 yılında Ayla Gürses ile evlendi ve Beyazıt isminde bir oğlu oldu.

Operada da 7-8 ay çalıştıktan sonra ayrıldı. 1965 yılında Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği Altın Mikrofon yarışmasını kazandı.350’ye yakın bestesi olan sanatçının ünlü besteleri arasında “İçime Hüzün Doluyor”, “Gençliğe Veda”, “Son Mektup”, “Aşkın Bahardır”, “Senin Aşkına Doyum Olmaz”, “Gurbet”, “Bir Garip Yolcu”, “Feryat”, “Eller”, “Affetmem Asla Seni”, Güller Ağlasın”, Sonbahar Rüzgarları”, “Sarsam Seni Gül Dudaklım”, “Liseli Kız”, “Mazideki Aşk” bulunuyor.

Yıldırım Gürses 18 Kasım 2000 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.