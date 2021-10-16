Sibel Can, Hakan Altın ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler’de kimlerin konuk olacağı belli oldu. Cumartesi akşamları izleyenlere eşsiz bir müzik ziyafeti sunan programın konukları da müzik dünyasının sevilen isimlerinden oluşuyor. Peki, 16 Ekim Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?

16 EKİM ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Kanal D ekranlarının sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta Ankara havaları rüzgarı esecek. 16 Ekim Cumartesi akşamı, Ankaralı Coşkun, Mustafa Üstündağ, Ayşe Dinçer ve Ömer Faruk Bostan, hareketli müzikleri ile Şarkılar Bizi Söyler’in konukları olacak.

Şarkılar Bizi Söyler’in geçen haftaki konukları ise Çelik, Ege ve Metin Arolat, 90’lı yılların popüler şarkıları ile nostalji rüzgarı estirmişti.



