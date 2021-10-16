Şarkılar Bizi Söyler'de bu haftaki kimler var? 16 Ekim Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?
Şarkılar Bizi Söyler her cumartesi Kanal D ekranlarında izleyicilerine şahane bir müzik keyfi yaşatıyor. Geçtiğimiz hafta programda, 90’lı yılların şarkılarıyla muhteşem bir nostalji gecesi yaşatılmıştı. Peki, Şarkılar Bizi Söyler'de bu haftaki kimler var? 16 Ekim Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte yanıtı…
16 Ekim 2021, Cumartesi 11:55 Son Güncelleme:
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Sibel Can, Hakan Altın ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler’de kimlerin konuk olacağı belli oldu. Cumartesi akşamları izleyenlere eşsiz bir müzik ziyafeti sunan programın konukları da müzik dünyasının sevilen isimlerinden oluşuyor. Peki, 16 Ekim Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?
16 EKİM ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?
Kanal D ekranlarının sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta Ankara havaları rüzgarı esecek. 16 Ekim Cumartesi akşamı, Ankaralı Coşkun, Mustafa Üstündağ, Ayşe Dinçer ve Ömer Faruk Bostan, hareketli müzikleri ile Şarkılar Bizi Söyler’in konukları olacak.
Şarkılar Bizi Söyler’in geçen haftaki konukları ise Çelik, Ege ve Metin Arolat, 90’lı yılların popüler şarkıları ile nostalji rüzgarı estirmişti.