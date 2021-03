'Şarkılar Bizi Söyler’in konuğu olan Cem Yılmaz, keyifli sohbetiyle herkesi ekran başına kilitledi. Zeki Müren’in hafızalardan silinmeyen eserlerine sesiyle hayat veren komedyen, esprileri ve muhteşem sohbetiyle de herkesi gülmekten kırıp geçirdi.

Gecenin en çok konuşulan bir diğer olay ise Cem Yılmaz’ın muhteşem Sibel Can taklidi oldu. Cem Yılmaz unutulmaz bir de şova imza attı. Sibel Can’ın mimikleriyle Sibel Can şarkılarını söyledi, taklidiyle gönülleri fethetti. Cem Yılmaz, stand up tadındaki taklitleri ve sohbetiyle ekran başındaki izleyicilerine eğlenceli anlar yaşattı.

KOSTÜMLERİ, GÖZLÜKLERİ VE ZAFER ALGÖZ’ÜN YORUMUYLA ZEKİ MÜREN...

Usta oyuncu Zafer Algöz, 'Şarkılar Bizi Söyler’e sesiyle, esprileriyle damga vurdu. Zeki Müren şarkılarını söyleyerek ve kostümlerini giyerek 'Sanat Güneşi'ne yeniden hayat verdi. Şarkıları birlikte seslendiren Zafer Algöz ve Sibel Can, keyifli dans performanslarıyla da izleyicilerin gözünü kamaştırdı.

Türk sanat müziğinin görkemli sesi Zeki Müren'in 20 yıllık gösterişli sahne kostümlerini tasarlayan modacı Muzaffer Çaha da programdaydı. Müren’in birbirinden şık sahne kostümlerinin hikayelerini anlattı.

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği, Türkiye’nin en sevilen yıldızlarının efsane şarkılarının söylendiği 'Şarkılar Bizi Söyler' yeni bölümleri ile Kanal D’de.