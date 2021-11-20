Şarkılar Bizi Söyler programında üç ünlü sunucunun yanı sıra ünlü konuklar Kanal D ekranlarında yer alıyor. Her hafta başka bir konseptle seyircinin karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler’in 20 Kasım Cumartesi konukları da sevilen arabesk müziğin ünlü isimlerinden oluşuyor…

20 KASIM CUMARTESİ ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI KİMLER?

Cumartesi akşamlarına eğlence katan Şarkılar Bizi Söyler her hafta birbirinden başarılı isimleri konuk etmeye devam ediyor. 20 Kasım Cumartesi akşamı ise arabesk müziğin ünlü isimleri Ceylan, Berdan Mardini, Bülent Serttaş ve Altay Şarkılar Bizi Söyler’e konuk oluyor.