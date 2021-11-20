Magazin Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları kimler? 20 Kasım Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler’de arabesk rüzgarı esiyor
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları kimler? 20 Kasım Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler’de arabesk rüzgarı esiyor

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları kimler? 20 Kasım Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler’de arabesk rüzgarı esiyor

Magazin

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları kimler? 20 Kasım Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler’de arabesk rüzgarı esiyor

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta arabesk müziğin ünlü isimleri konuk oluyor. Kanal D ekranlarında her hafta birbirinden eğlenceli sohbetlere ve müzik ziyafetine imza atılan Şarkılar Bizi Söyler’in 20 Kasım konukları da merak konusu oldu…

20 Kasım 2021, Cumartesi 14:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şarkılar Bizi Söyler programında üç ünlü sunucunun yanı sıra ünlü konuklar Kanal D ekranlarında yer alıyor. Her hafta başka bir konseptle seyircinin karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler’in 20 Kasım Cumartesi konukları da sevilen arabesk müziğin ünlü isimlerinden oluşuyor…

20 KASIM CUMARTESİ ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI KİMLER?

Cumartesi akşamlarına eğlence katan Şarkılar Bizi Söyler her hafta birbirinden başarılı isimleri konuk etmeye devam ediyor. 20 Kasım Cumartesi akşamı ise arabesk müziğin ünlü isimleri Ceylan, Berdan Mardini, Bülent Serttaş ve Altay Şarkılar Bizi Söyler’e konuk oluyor.

 

 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Kasım 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Sertab neden sinirlendi?
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Aile Danışmanı İrem Hattat: Pandemi sırasında cinsel hayatı sorunlu olan çiftlerin sayısı sorunsuz olanları geçti
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
İzlemedim ama hayranım!
Şirin Sever
Hande Kazanova
15 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
15 Kasım haftasına astrolojik bakış: Tutulmalar başlıyor!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Alişan'a mesaj!
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Anksiyete ve depresyon vakalarında Avrupa'da birinciyiz
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Partnerinizle konuşun
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İsmail Balaban'la aşk yaşayan İlayda Şeker'den 'evlilik' cevabı