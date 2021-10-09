Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler programı, 9 Ekim akşamın da izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Müzik dünyasının üç ünlü ismi tarafından sunulan Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta 90’yı yıllara damga vurmuş 3 ismin yanı sıra Eser Yenenler de eğlenceli sohbeti ile yer alacak…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI KİM?

Şarkılar Bizi Söyler’e bu hafta 90’lı yılların pop müzk piyasasının üç ünlü ismi konuk oluyor. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunuculuğunda her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk edildiği Şarkılar Bizi Söyler’de 9 Ekim’de Ege, Metin Arolat ve Çelik unutulmaz şarkıları ile yer alacak. Ayrıca, komedyen Eser Yenenler de eğlenceli sohbeti ile Şarkılar Bizi Söyler’in konuğu olacak.