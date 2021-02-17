Magazin 'Şarkılar Bizi Söyler'in yayın tarihi belli oldu

'Şarkılar Bizi Söyler'in yayın tarihi belli oldu

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'Şarkılar Bizi Söyler'in yayın tarihi belli oldu

Fantezi müziğin iki güçlü kadın ve erkek vokali ile klarnetin ustası... Bir yanda Sibel Can ve Hakan Altun diğer yanda Hüsnü Şenlendirici... Üç büyük sanatçı, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği program için ilk kez Kanal D ekranında buluşuyor.

17 Şubat 2021, Çarşamba 12:49 Son Güncelleme:
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Sunuculuğunu Sibel Can ve Hakan Altun’un üstlendiği, Hüsnü Şenlendirici’nin ise klarnetini konuşturduğu “Şarkılar Bizi Söyler”, Kanal D ekranından evlere müzik ziyafeti taşıyacak. Programda her hafta sanatıyla, sesiyle müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran bir sanatçının yaşamı, şarkıları, ailesi ve dostları, sürprizler ile birlikte yer alacak.

1 gece 1 efsane…

Hayatını müziğe adayan, şarkılarıyla gönüllerde taht kuran müzik duayenlerinin yaşamları, şarkıları ve unutulmaz bestelerin hikayeleri, fantezi müziğin buğulu sesi Sibel Can ve prensi Hakan Altun’un eşsiz yorumuyla hayat bulacak Sibel Can ve Hakan Altun’un şarkılarıyla, Hüsnü Şenlendirici’nin ise klarneti ile izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacağı “Şarkılar Bizi Söyler”, 25 Şubat Perşembe akşamı Kanal D’de.

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