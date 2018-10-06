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Şarkılar Seni Söyler müzikalinin basın gösterimi yapıldı

Şarkılar Seni Söyler adlı müzikalin basın özel gösterimi önceki gün TİM Show Center'da yapıldı

06 Ekim 2018, Cumartesi 08:15
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Gazino hayatından yola çıkılarak hazırlanan, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sezen Aksu gibi dev isimlerin canlandırıldığı müzikalde, Zeki Müren’e Fatih Ürek, Türkan Şoray’a Melike İpek Yalova hayat veriyor. 

Müjdat Gezen’in yönettiği, Cüneyt Arkın ve Semiha Yankı’nın da kadrosunda yer aldığı müzikal, 20 Ekim’de TİM Show Center’da seyirciyle buluşacak.

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