Dünya Sarkozy suçlu bulundu!

Sarkozy suçlu bulundu!

Dünya

Sarkozy suçlu bulundu!

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, 9 yıl önceki seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu.

30 Eylül 2021, Perşembe 12:46 Son Güncelleme:
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012 yılındaki yeniden seçim kampanyasına yasadışı finansman sağlamaktan suçlu bulundu. Karar başkent Paris'teki mahkeme tarafından verildi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Sarkozy mahkemede hazır bulunmadı.

Sarkozy, Sosyalist aday François Hollande'a kaybettiği seçim için 22,5 milyon avroluk maksimum yasal miktarın neredeyse iki katını harcamakla suçlanıyordu. Sarkozy, Mayıs ve Haziran'daki duruşmada görevi kötüye kullandığını şiddetle reddetmişti. Sacvılar ise söz konusu ihlali 'bilinçli bir şekilde' yaptığını öne sürmüştü.

2007 ile 2012 arasında Fransa Cumhurbaşkanı olan Sarkozy, 1 Mart'ta başka bir davada yolsuzluk ve nüfuz ticareti yapmaktan suçlu bulunmuştu.

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