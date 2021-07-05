Sarmaş dolaş aşk

Burçin Terzioğlu yaklaşık 2 yıldır spor eğitmeni Umut Duygu ile birlikte. Sezonu Çeşme’de açtılar. Önceki gün Fun Beach’te görüntülendiler. Çiftin keyfi bir hayli yerindeydi. Birbirlerine su atarak şakalaşıp eğlendiler. Ardından kendilerini serin sulara bıraktılar.

ÖPMELERE DOYAMADI

Deniz içinde şakalaşırken, Burçin Terzioğlu’nun bikinisinin ipi çözülünce sevgilisi hemen yardım etti ve ipleri bağladı. Ardından da suda romantik anlar yaşandı. Aşka gelen Duygu, sevgilisini sarılıp öpmelere doyamadı. Çift, daha sonra localarına geçerek güneşlendi.