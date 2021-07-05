Sarmaş dolaş aşk
Uzun bir süredir spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşayan Burçin Terzioğlu sevgilisiyle Çeşme'de tatilde. Aşka gelen çift suda romantik anlar yaşadı. Deniz BOY / POSTA
05 Temmuz 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Burçin Terzioğlu yaklaşık 2 yıldır spor eğitmeni Umut Duygu ile birlikte. Sezonu Çeşme’de açtılar. Önceki gün Fun Beach’te görüntülendiler. Çiftin keyfi bir hayli yerindeydi. Birbirlerine su atarak şakalaşıp eğlendiler. Ardından kendilerini serin sulara bıraktılar.
ÖPMELERE DOYAMADI
Deniz içinde şakalaşırken, Burçin Terzioğlu’nun bikinisinin ipi çözülünce sevgilisi hemen yardım etti ve ipleri bağladı. Ardından da suda romantik anlar yaşandı. Aşka gelen Duygu, sevgilisini sarılıp öpmelere doyamadı. Çift, daha sonra localarına geçerek güneşlendi.
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