Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ilk bölümü ile 21 Eylül Salı akaşmı Fox TV ekranlarında yer aldı. Yusuf Pirhasan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekti. O isimlerden biri de Sarp Akkaya oldu. Sarp Akkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Evlilik Hakkında Her Şey’deki Sarp Akkaya hangi dizilerde oynadı? araştırmaları dizinin ilk bölümünün ardından yoğunluk kazandı.

SARP AKKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Sarp Akkaya, 13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul Moda'da dünyaya geldi. Memur bir ailenin çocuğu olan Akkaya’nın Kaya isminde bir ikiz kardeşi ve kendisi gibi oyuncu olan Esra isminde ablası var.

Sarp Akkaya, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde aldı. Henüz son sınıf öğrencisi iken okul arkadaşı Onur Bayraktar ile birlikte "Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu"nu kurdu.

2001 yılında üniversiteden mezun olan Akkaya Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu'nun "Kaos" ve "Sonra" ardından Alchera Tiyatro Topluluğu'nun "6.Gün" ve "Devenin Hörgücü Yamuk Olur" isimli tiyatro oyunlarda oynadı.

2007 yılının Kasım ayında konservatuar mezunu bir grup oyuncu tarafından, Serdar Akar'ın süpervizörlüğünde kurulan "Tiyatroadam" kurucuları arasında yer aldı.

2010 yılında ablası Esra Akkaya ve ikizi Kaya Akkaya ile birlikte "AKKAdemi Tiyatro" adında bir eğitim kurumu ve tiyatro kurdular.

SARP AKKAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1995 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in Sema Okay ile birlikte yaptığı "Bizim Aile" dizisinde oyunculuğa başlayan Sar Akkaya, bu projede, Jeyan Mahfi Tözüm, Ergun Köknar, Kerim Afşar, Mine Çayıroğlu, Toprak Sergen, Kaya Akkaya, Devrim Nas, Civan Canova, Zafer Önen, Ferdi Akarnur, Hakan Vanlı ve Bülent Şakrak gibi oyuncularla birlikte kamera karşısına geçti.

2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle tanınan Sarp Akkaya, 2009 - 2010 yılları arasında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı "Ezel" adlı dizide Tevfik karakteriyle büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizide, Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu, Barış Falay, Yiğit Özşener, Haluk Bilginer, Tuncel Kurtiz, Sedef Avcı, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Bade İşçil, Rıza Kocaoğlu, Salih Kalyon ve İsmail Filiz gibi başarılı oyuncularla birlikte rol aldı.

Sarp Akkaya, 2012 yılında "Suskunlar" adlı dizide başrolü Murat Yıldırım ile paylaşırken diğer rollerde Berk Hakman Aslı Enver, ve Pelin Akil oynamıştır.

2015 yılında "Racon" adlı dizide başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen ve Tomris İncer rol aldı.

17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren "Eksik" adlı Sinema filminin yönetmenliğini Barış Atay Mengüllüoğlu yaparken aynı zamanda oyuncu olarak da görev almıştır. Diğer rollerde Nur Sürer, Özgür Emre Yıldırım, Toprak Sağlam, Uğur Polat, Şebnem Sönmez, Sarp Akkaya oynamıştır.

2015 yılının Eylül ayında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Evli ve Öfkeli" adlı dizide Birce Akalay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ebru Cündübeyoğlu, Ayça Erturan ve Sarp Akkaya, Serkan Altunorak başrolde oynadı.