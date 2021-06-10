Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen nikah ve düğün töreni ile dünyaevine giren çift mutluluklarını oğulları Kaan ile taçlandırdı. Bir ay önce bebek sevinci yaşayan çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi.

Zorlu bir hamilelik sürecini geride bırakan Sinem Yalçınkaya duygularını şu sözlerle paylaştı;

Hayatta her istediğinin şıp diye olamadığını, sabrın, sakinliğin ne demek olduğunu ve sonunda kavuştuğun mutluluğun kıymetini bilmeyi öğretti bu süreç bize. Benim en iyi ki dediğim, canım sevgilim Sarp...

Çok şükür güzel günlerdeyiz artık.

Ve bu yolda bize doktor değil can yoldaşı olan biri vardı asla hakkını ödeyemeyeceğimiz.

Gece, gündüz, tatil, iş demeden her an yanımızda, en saçma sorularımızda 24 saat bir telefon uzağımızdaydı.

Canım Furkan iyi ki varsın...

He iğne fobimi söylemeden geçmek istemiyorum. Furkan'la her tahlilde pazarlık yapıp öyle kan verdim. Yani baya doktor hasta iğne sayısı pazarlığı. Epidural iğnesini konuşmayalım bile 5-6 ay falan sürdü ikna olmam...

Ve Kaan 1 aylık oldu bile... 1-2 tatlı fotoğraf bırakmak istedim buraya.