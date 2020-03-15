Türkiye Sarp Sınır Kapısı yolcu geçişlerine kapatıldı

Sarp Sınır Kapısı yolcu geçişlerine kapatıldı

Türkiye

Sarp Sınır Kapısı yolcu geçişlerine kapatıldı

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkasya'ya açılan Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 17.00 itibarıyla karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

15 Mart 2020, Pazar 17:45 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'nca Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nın Corona Virüs tedbirleri kapsamında karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılması kararı alındığı duyuruldu. Kapının yolcu girişlerine karşılıklı kapatılmasından önce her iki ülke vatandaşları, vatanlarına döndü.

Türkiye'ye giriş yapan Türk vatandaşları, termal kameralarla taramadan geçirildi. Karar bugün saat 17.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Sarp Sınır Kapısı'nda yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmedi. TIR sürücüleri karşılıklı olarak kapıdan geçiş yapmaya devam etti.

Azerbaycan vatandaşları kapıda kaldı

Türkiye'den çıkarak Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a geçmek için Sarp Sınır Kapısı'na gelen Azerbaycan vatandaşları ise kapıda kaldı. Gürcistan'ın Azerbaycan sınır kapısını kapatması nedeniyle bu ülke vatandaşları Gürcistan'a alınmadı.

Azerbaycan vatandaşları, Türk sınırında beklemeye başladı. Ülkelerine gitmek istediklerini söyleyen Azeriler, kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

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