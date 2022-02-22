Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'ndan 19 Şubat tarihinde ihracat yüklerini götüren 807 TIR geçiş yaptı. Bu sayı Sarp Sınır Kapısı'ndan bugüne kadar gerçekleşen en yüksek tır geçişi olarak kayıtlara geçti. Daha önceki 5 Aralık 2021 tarihinde 704 tır geçişiyle rekor kırılırken bu sayıda 3 ay sonra yeni bir 807 TIR geçişiyle yenilendi.









Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden paylaşılan verilere göre, Sarp Sınır Kapısı'ndan 19 Şubat tarihinde 807 tırın geçiş yaptığı ifade edildi.

HEDEFİMİZ BİN ARAÇ GEÇİŞİ

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek yaptığı açıklamada, 2021 yılında, bir yıl öncesine oranla ihracat yüzde 80 arttı. 660 milyondan, 1 milyar 131 milyon dolara ulaştığını en önemli en kıymetli yanında yüzde 10'a kadar ithalatın gerçekleştiğini olduğunu ifade etti.

Bu artışın bundan sonrada devam etmesini arzu ettiklerini ifade eden Akyürek, “biz 3 ay önce 700 rekoru kırarken 800 olur mu derken bugün bu rekora ulaştık. 19 Şubat'ta, 807 tır geçişiyle kırılmış oldu. Ama asıl rekor Sarp Kara Hudut kapısından bin tırın geçişi olacaktır.

BU SAYI BU KAPILAR İÇİN MUHTEŞEM BİR REKOR OLACAKTIR

807 araç tır olarak geçiş yaptığını ifade ettiğimizde bununla birlikte, minibüs, pikap kamyonet gibi diğer araçlar hesapladığımız zaman bin 91 araç sayısına ulaşıyoruz. Bu kapı için çok önemi bir rakam bu sayı sarp kara hudut kapısı açıldı açıldın da bu rekorun yakınından bile geçmedi.

Bu rekor neden bu güne kadar kırılmadı da bugün kırıldı dersek, gümrük yönetimi ve çalışanlarıyla bu gerçekleşti. İş normal düzeye bırakıldığından 400- 500 araç geçişi yapılıyor. Kapı geçişlerinde hızlandırabilmek çok önemli. 10 saniyenin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden sayın valimiz ve mevcut yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İHA







