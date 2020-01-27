Sarsılmış bebek sendromu nedir, belirtileri nelerdir?

Sarsılmış bebek sendromu, ciddi beyin hasarına neden olan bir çocuk istismarı türü olarak değerlendiriliyor. Çünkü, öfke durumunda bir bebeği zorla uyutmak için bilinçli ve şiddetli bir şekilde sallanmasıdır. Daha da korkuncu 5 saniye kadar kısa süreli şiddetli bir sallamadan da kaynaklanabilmesidir. Bu yüzden bazı ülkelerde bu durum istismar olarak kabul edilmektedir.

Tanı koymak için, doktor genellikle sarsılmış bebek sendromunu gösteren üç durumu arayacaktır. Bunlar, ensefalopati veya beyin şişmesi, subdural kanama veya beyinde kanama, retina kanaması veya gözün bir kısmında kanamadır. Doktor, beyin hasarı belirtilerini kontrol etmek ve tanıyı doğrulamaya yardımcı olacak bazı testler isteyebilir. Beynin ayrıntılı görüntülerini yeni MRI taraması, beynin net, kesitsel görüntülerini oluşturan BT taraması, omurga, kaburga ve kafatası kırıklarını ortaya çıkaran iskelet röntgeni, göz yaralanmalarını ve gözlerde kanamayı kontrol eden oftalmik muayene doktor tarafından kontrol edilir.

Sarsılmış bebek sendromu nedir?

Kafa travması, sarsılmış etki sendromu ve whiplash sallama sendromu olarak da bilinen sarsılmış bebek sendromu, bir bebeği zorla ve şiddetle sallamanın neden olduğu ciddi bir beyin hasarıdır. Bebeklerin yumuşak beyinleri, zayıf boyun kasları ve hassas kan damarları var. Bir bebek veya küçük bir çocuğun sallanması beyinlerinin kafatasının içine çarpmasına neden olabilir. Bu etki beyindeki morarmayı, beyindeki kanamayı ve beyin şişmesini tetikleyebilir.

Sarsılmış bebek sendromu 2 yaşın altındaki çocuklarda daha yaygındır, ancak 5 yaşına kadar olan çocukları etkileyebilir. Sarsılmış bebek sendromu vakalarının çoğu, bebeklerin en çok ağlama eğiliminde olduğu 6 ila 8 haftalık dönemde ortaya çıkar.

Sarsılmış bebek sendromu belirtileri nelerdir?

- Uyanık kalma zorluğu

- Vücut titremeleri

- Nefes darlığı

- Az yemek

- Kusma

- Renksiz cilt

- Nöbetler

- Koma

- Felç

Sarsılmış bebek sendromundan geri dönüşümsüz beyin hasarı saniyeler içinde ortaya çıkabilir. Birçok bebek bazı komplikasyonlar yaşar:

- Kalıcı görme kaybı (kısmi veya tam)

- İşitme kaybı

- Zihinsel engeller

- Serebral palsi, kas koordinasyonu ve konuşmayı etkileyen bir bozukluk

Bebekte uyuma ile ilgili bir sıkıntı görüldüğünde çocuğun mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna götürülüp muayene edilmesi gerekir.