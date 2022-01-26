Şartlı eğitim yardımında ödemeler başlıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı DeryaYanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında Ocak ayında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yanık, "Şartlı Eğitim Yardımı" ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını, "Şartlı Sağlık Yardımı" ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını belirtti.

259 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILACAK

Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini kaydeden Yanık, "Bu kapsamda, Ocak ayına ilişkin bu üç sosyal yardım programlarımız ile 259 milyon TL ödeme yapacağız." ifadesini kullandı.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI NEDİR?

Gündemde merak edilen konular arasında şartlı eğitim yardımı bulunuyor. Şartlı eğitim yardımı, nüfusun ekonomik güçlükler nedeniyle temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlığı MH tarafından onaylanmış hanelere yönelik şartlı bir yardım programıdır. Şartlı eğitim yardımı, bu grup içerisinde yer alanlar arasında örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğretimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere verilir.

NE KADAR YARDIM SAĞLANIYOR?

Şartlı eğitim yardımında ilköğretim öğrencisi olan erkek çocuklarına 35, kız çocuklarına 40 lira ödeniyor. Orta öğretimde ise erkek öğrenciye 50 TL, kız öğrencilere ise 60 lira ödeniyor

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI KİMLERİ KAPSIYOR?

Şartlı eğitim ve sağlık yardımları kapsamında hak sahibi olabilmek için, fayda sahibi çocuk adına yardım başvurusu yapan kişinin, yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğunun MH kararıyla tespit edilmesi gerekmektedir.