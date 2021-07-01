30 yıl önce hapse giren 3 kafadarın, şartlı tahliyelerinin ardından yaşadıkları macerayı komik bir dille ekranlara getiren Şartlı Tahliye filmi, izleyicilerden tam not almayı başaran yapımlardan biri. İşte yayınlandığı her dönemde ilgiyle izlenen Şartlı Tahliye filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği mekan hakkında bilgiler…

ŞARTLI TAHLİYE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ahmet, Raif ve Cengiz çocukluk yaşlarından bu yana hiç ayrılmayan üç yakın arkadaştır. Ahmet'in annesinin tedavi olması için gereken parayı bulabilmek için bir kuyumcu soyarlar ancak 3 arkadaş soygunun ardından yakalanırlar.

Tutuklanarak hapse giren bu 3 kafadar, tam 30 yıllarını hapishanede geçirirler, bir gün cezaevi müdürü Selahattin'in şahsi kefaleti sayesinde şartlı salıverilirler. 3 arkadaş şartlı tahliyenin ardından 30 yıl önce çaldıkları altınları gömdükleri yerden çıkartarak hayatlarını bolluk içinde geçirmeyi planlarlar. Fakat işler karışınca 3 kafadarın peşine eski dostları, yeni düşmanları olan Kunduz lakaplı Cevdet ve adamları da düşer. 3 arkadaş Cevdet ve adamlarının neden peşlerinde olduğundan habersiz bir kovalamacanın ortasında kalır, yolculukları esnasında kaza yapmış bir aracın içinden sağ kurtulan minik bebek Furkan'ı da yanlarına alırlar.

Eski hükümlü 3 arkadaş ve 1 küçük bebekle yola devam ederlerken, artık peşlerinde yalnızca Kunduz ve adamları değil, polis ve jandarma da olacaktır…

ŞARTLI TAHLİYE FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

ŞARTLI TAHLİYE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 yılında çekilen be Türk televizyonlarının ünlü oyuncularını kadrosunda bulunduran Şartlı Tahliye filminin çekimleri İstanbul'un Çatalca, Silivri ve Sarıyer bölgelerinde gerçekleştirildi.