Magazin Şartlı Tahliye filmi ne zaman ve nerede çekildi? Şartlı Tahliye filminin konusu nedir? İşte Şartlı Tahliye filminin karakterleri ve oyuncuları
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Şartlı Tahliye filmi ne zaman ve nerede çekildi? Şartlı Tahliye filminin konusu nedir? İşte Şartlı Tahliye filminin karakterleri ve oyuncuları

Şartlı Tahliye filmi ne zaman ve nerede çekildi? Şartlı Tahliye filminin konusu nedir? İşte Şartlı Tahliye filminin karakterleri ve oyuncuları

Magazin

Şartlı Tahliye filmi ne zaman ve nerede çekildi? Şartlı Tahliye filminin konusu nedir? İşte Şartlı Tahliye filminin karakterleri ve oyuncuları

Şartlı Tahliye filmi hem konusuyla hem oyuncu kadrosuyla hem de çekildiği mekanlarla televizyon izleyicilerinin dikkatini çeken yapımlar yer arasında alıyor. İşte, yönetmen koltuğunda Barış Erçetin’in oturduğu Şartlı Tahliye filmi hakkında merak edilen tüm detaylar…

01 Temmuz 2021, Perşembe 16:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

30 yıl önce hapse giren 3 kafadarın, şartlı tahliyelerinin ardından yaşadıkları macerayı komik bir dille ekranlara getiren Şartlı Tahliye filmi, izleyicilerden tam not almayı başaran yapımlardan biri. İşte yayınlandığı her dönemde ilgiyle izlenen Şartlı Tahliye filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği mekan hakkında bilgiler…

ŞARTLI TAHLİYE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ahmet, Raif ve Cengiz çocukluk yaşlarından bu yana hiç ayrılmayan üç yakın arkadaştır. Ahmet'in annesinin tedavi olması için gereken parayı bulabilmek için bir kuyumcu soyarlar ancak 3 arkadaş soygunun ardından yakalanırlar.

Tutuklanarak hapse giren bu 3 kafadar, tam 30 yıllarını hapishanede geçirirler, bir gün cezaevi müdürü Selahattin'in şahsi kefaleti sayesinde şartlı salıverilirler. 3 arkadaş şartlı tahliyenin ardından 30 yıl önce çaldıkları altınları gömdükleri yerden çıkartarak hayatlarını bolluk içinde geçirmeyi planlarlar. Fakat işler karışınca 3 kafadarın peşine eski dostları, yeni düşmanları olan Kunduz lakaplı Cevdet ve adamları da düşer. 3 arkadaş Cevdet ve adamlarının neden peşlerinde olduğundan habersiz bir kovalamacanın ortasında kalır, yolculukları esnasında kaza yapmış bir aracın içinden sağ kurtulan minik bebek Furkan'ı da yanlarına alırlar.

Eski hükümlü 3 arkadaş ve 1 küçük bebekle yola devam ederlerken, artık peşlerinde yalnızca Kunduz ve adamları değil, polis ve jandarma da olacaktır…

ŞARTLI TAHLİYE FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

ŞARTLI TAHLİYE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 yılında çekilen be Türk televizyonlarının ünlü oyuncularını kadrosunda bulunduran Şartlı Tahliye filminin çekimleri İstanbul'un Çatalca, Silivri ve Sarıyer bölgelerinde gerçekleştirildi.

 

Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Cesaret bulaşıcıdır
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
1 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Dillerimi hakim bey, bağlasan durmaz!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Kasan kaslar
Uğur Alkapar
Suna Akyıldız
Olmadı Merve
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
28 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Kim korkar korkudan!
Öner Döşer
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ya yara ya kahraman tüm babişkoların 'Babalar Günü' kutlu olsun
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Serel Yereli'den küvet başında paylaşım