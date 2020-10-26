Magazin Saruhan Hünel ve Aslı Hünel'in babası corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Saruhan Hünel ve Aslı Hünel'in babası corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Saruhan Hünel ve Aslı Hünel'in babası corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalanan babası Mehmet Fevzi Hünel hayatını kaybetti. Hünel kardeşler, acı haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

26 Ekim 2020, Pazartesi 12:15 Son Güncelleme:
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Saruhan Hünel ve Aslı Hünel kardeşlerin corona virüse yakalanan babası Mehmet Fevzi Hünel'den acı haber geldi. Bir süredir tedavi gören Mehmet Fevzi Hünel, yaşamını yitirdi. Aslı Hünel, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Babasının bir fotoğrafını yayınlayan Hünel, "Canım, biricik babamızı kaybettik... Celaliye Mezarlığı'na ikindide defnediyoruz" ifadelerini kullandı.

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'Dualarınızı esirgemeyin'

Saruhan Hünel de, "Canım babamızı bu sabah kaybettik. Dualarınızı esirgemeyin" açıklamasını yaptı. Takipçileri ise Hünel kardeşlere başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

Hünel kardeşler, geçtiğimiz hafta babaları Mehmet Fevzi Hünel'in corona virüs tedavisi gördüğünü söyleyerek, takipçilerinden kan bağışında bulunmaları için yardım istemişti.

Saruhan Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 geçiren ve şu an hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere Covid geçirmiş 2 negatif sonucu tespit edilmiş ve 28. Günü doldurmuş olan ve A RH + kana sahip olanların Kızılay'a Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapılmasını rica ederiz" demişti.

Aslı Hünel de, "Covid-19 teşhisiyle hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere covid-19 geçirmiş ve atlatmış, pozitif teşhisi konulduktan sonra üzerinden 33 gün geçmiş olan A RH+ pozitif kana sahip olanların plazma bağışçısı olarak Kızılay ve Çapa'da bulunana kan bağış merkezine Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapmasını rica ederiz" ifadelerini kullanmıştı.


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