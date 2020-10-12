Beden Sağlığı Şaşırtan araştırma: Corona virüs bazı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor

Şaşırtan araştırma: Corona virüs bazı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor

Beden Sağlığı

Şaşırtan araştırma: Corona virüs bazı yüzeylerde 28 gün canlı kalıyor

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma sonuçlarıyla şaşırttı. Yeni tip corona virüsün (Kovid-19) banknot, telefon ekranı ve paslanmaz çelik üzerinde 28 gün bulaşıcılığını koruyabildiği bildirildi.

12 Ekim 2020, Pazartesi 00:19 Son Güncelleme:
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Avustralya Ulusal Bilim Ajansı CSIRO'nun bulguları, Kovid-19'un yüzeylerde sanıldığından daha uzun süre enfekte etme özelliğini kaybetmediğini ortaya koydu. CSIRO'nun araştırması, yeni tip corona virüsün "oldukça güçlü" olduğunu, cep telefonu ekranları gibi cam yüzeylerde ve kağıt para üzerinde, neredeyse oda sıcaklığı olan 20 derecede 28 gün kalabildiğini gösterdi.

Sonuçları "Virology Journal" dergisinde yayımlanan araştırmada, virüsün daha yüksek sıcaklıklara daha kısa süre dayandığı, bazı yüzeylerde 40 derecenin üzerinde 24 saatte bulaşıcılık özelliğini yitirdiği gözlendi.

Güneş ışığının virüsü hızla etkisiz hale getirdiği belirtiliyor

Kovid-19'un ayrıca pürüzsüz yüzeylerde daha uzun süre kaldığı, kumaş gibi pürüzlü yüzeylerde 14 gün geçtikten sonra bulaşıcılık özelliğine sahip virüse rastlanmadığı görüldü.

CSIRO Başkanı Dr Larry Marshall, "Virüsün gerçekte yüzeylerde ne kadar uzun süre kaldığını belirlemek, yayılımını daha doğru öngörmemizi ve azaltmamızı, halkımızı korumakta daha iyi iş çıkarmamızı sağlar." ifadelerini kullandı.

Araştırma kapsamında yürütülen deneylerin, ultraviyole ışının etkisini ortadan kaldırmak amacıyla karanlıkta yürütüldüğü belirtildi. Güneş ışığının virüsü hızla etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

Daha önce yapılan laboratuvar çalışmaları, Kovid-19'un, banknotlar ve cam yüzeylerde 2 ila 3 gün, plastikte ve paslanmaz çelikte 6 güne kadar kalabildiğini ortaya koymuştu.

AA


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