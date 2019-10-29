Şaşırtan benzerlik

Gümüş dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkarak dizilerin aranan ismi haline gelen Songül Öden imaj değiştirmişti.

Saçlarını kısacık kestirdiği fotoğraflarını instagram hesabından paylaşan Songül Öden, takipçileri tarafından çok beğenilmişti.

Bugün kardeşiyle birlikte olduğu fotoğraflarını paylaşan Songül Öden'in kardeşiyle benzerliği takipçilerinin dikkatini çekti.

Arzum Onan'a benzetildi

Diğer yandan Songül Öden'in kısa saçlı fotoğraflarını görenler takipçilerinden bazıları ünlü sanatçıyı Arzum Onan'a benzetti.

Takipçileri ikiye bölündü

Ünlü oyuncunun yeni imajı bazı takipçileri tarafından çok beğenilirken, bazı takipçilerinden de olumsuz mesajlar aldı.

Uzun saçlı haliyle sanatçıyı daha çok beğendiklerini ve kısa saçı yakıştıramadıklarını belirttiler.



