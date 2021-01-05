Şaşırtan görüntü! Kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kadının kaldırımdaki fidanı ayaklarıyla ezip bir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüyü izleyenler olaya anlam veremedi.
05 Ocak 2021, Salı 16:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tatlıkuyu Mahallesi 1301 Sokak'ta esnaf Enes Sarı, kaldırımda bulunan fidanın kırıldığını fark etmesi üzerine güvenlik kamerasını inceledi.
Sarı, kamera kayıtlarında fidanı yolda yürüyen bir kadının kırdığını gördü.
Yarım metreye ulaşmıştı
AA muhabirine açıklama yapan Sarı, iş yerlerinin önünde düzenli olarak sulamasını ve bakımını yaptıkları fidanın yaklaşık yarım metreye ulaştığını belirterek, iş yerini açtıklarında fidanın yerinde olmadığını fark ettiklerini söyledi.
Duruma şaşırdılar
Güvenlik kamera görüntülerine baktıklarında bir kadının fidanı tekmeleyip, üzerine defalarca basarak kırdığını gördüklerini ifade eden Sarı, duruma şaşırdıklarını kaydetti.
Ayağıyla ezdi, yoluna devam etti
Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadının fidanı ayağıyla kırdıktan sonra üzerine basması ve ardından yoluna devam etmesi yer alıyor.