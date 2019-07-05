Şaşırtan görüntü! Yolu kapatmak için tarihi eser koymuşlar Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, araç geçişini engellemek için deniz kenarındaki yürüyüş yoluna koyulan kayalar arasında tarihi eserin de bulunduğu görüldü. İlçe sakinleri, bir yapıya ait olan tarihi eserin yoldan kaldırılarak korumaya alınmasını istedi