Şaşırtan görüntü! Yolu kapatmak için tarihi eser koymuşlar
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, araç geçişini engellemek için deniz kenarındaki yürüyüş yoluna koyulan kayalar arasında tarihi eserin de bulunduğu görüldü. İlçe sakinleri, bir yapıya ait olan tarihi eserin yoldan kaldırılarak korumaya alınmasını istedi
Darıca Belediyesi ekipleri, yaklaşık 6 ay önce Yalı Mahallesi’nde deniz kıyısındaki yaya yoluna araç girişini engellemek için bölgedeki taşları koydu.
Bir bölümü tel örgülerle kapatılan yolda kullanılan taşın üzerinde eski döneme ait olduğu anlaşılan yazıları fark edenler, yetkililere bildirdi.
ARKEOLOGLAR İNCELEDİ
Birkaç ay önce arkeologlar, yaptıkları incelemede, bir yapıya ait olduğu belirlenen tarihi eserin bölgeden taşınması gerektiğini belirtti. İlçe sakinleri de taşın bulunduğu yerden kaldırılarak korumaya alınması gerektiğini belirtip yetkililerden duyarlılık beklediklerini söyledi.
DHA