Şenol Güneş, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Kazanmak isterken berabere bile kalamadık. Bizim için hiç iyi değil. Bu oyuncular bundan daha iyisini oynayabildiklerini göstermişlerdi, bu hayal kırıklığınız o yüzden. Sorumlusu benim" dedi.