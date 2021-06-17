A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Şenol Güneş ve Milli Takım'ın performansıyla ilgili tahminlerini canlı yayında açıkladı. Zeybek, "Oyuncular 1 aydır kampta. Fransa, Hollanda maçlarında izlediğimiz takım bu değil. Acaba bu takıma yanlış yükleme mi yapıldı?" dedi.
Zeybek, "Geçtiğimiz sezon COVID dolayısıyla fikstürler çok sıkışıktı. 40-50 maç oynayarak gelen oyuncular var. Dinlenme şansı bile bulamadan kampa alındılar. Sonra da turnuva başladı. Ayakların gitmeme sebebi belki de bu" diyerek Şenol Güneş ve ekibinin kamp tercihini eleştirdi.
Eski milli futbolcu ve EURO 2008'in kahramanlarından Nihat Kahveci de benzer bir yorumda bulundu. Kahveci, "Kampın başladığı günden bugüne kadar ne yaptınız da bu kadar kötü performans gösterdiniz? Birbirleriyle bile konuşmuyorlar. İtici kuvvet yok" dedi.
Kahveci, "Futbolcularımız son iki maçta üzerine düşen görevi yapamadılar. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz ama 'Türkler geliyor' izlenimini sildik bu beni üzüyor" yorumunu yaptı.
Milli Takım EURO 2020'deki son maçına 20 Haziran Pazar günü çıkacak ve İsviçre ile oynayacak. Gruptan çıkma umudu ise mucizelere bağlı.
Şenol Güneş, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Kazanmak isterken berabere bile kalamadık. Bizim için hiç iyi değil. Bu oyuncular bundan daha iyisini oynayabildiklerini göstermişlerdi, bu hayal kırıklığınız o yüzden. Sorumlusu benim" dedi.