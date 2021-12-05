İstanbul'daki Kadıköy metrosunda geçtiğimiz ay dehşet dolu anlar yaşandı. Emrah Yılmaz isimli zorba, belinden çıkardığı bıçakla genç bir kadına saldırıp hakaretler yağdırdı. Zanlı kısa sürede yakalanıp tutuklandı. Savcı Fatmagül Yörük'ün, "Yılmaz'ı 'eylemi o anda trende bulunan yolcuların hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır" diyerek tutuklamaya sevk ettiği anlaşıldı. Yörük ile Yılmaz'ın geçmişte yaşadığı olay ise ilk kez ortaya çıktı. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberi...

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip dehşeti yaşatan 'silahla tehdit', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından saldırgan Emrah Yılmaz'ın tutuklanmasını isteyen Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük sevk yazısında dikkat çeken tespitlere yer verdi.





"Şüphelinin eylemi o anda trende bulunan yolcuların hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır" dedi. Saldırgan Yılmaz'ın Savcı Yörük'ün eski şüphelisi olduğu ve kendisine 2019 yılının Eylül ayında dava açtığı ortaya çıktı.

"YARALAMA AMAÇLI EYLEME GEÇTİ, KAPI KİLİTLENİNCE TEŞEBBÜSTE KALDI"

Savcı Fatmagül Yörük'ün hazırladığı iddianameye göre, Emrah Yılmaz bir akşam eve aşırı alkollü geldi. Annesi İpek Yılmaz'la tartışmaya başlayınca babası Ziya Yılmaz'ın uyarısı ile karşılaştı. Bu duruma sinirlenen saldırgan eline bir bıçak aldı ve anne ile babasının üzerine yürüdü.

Saldırıya uğrayan Senanur Damgacı

Talihsiz ebeveynler yatak odasına kaçıp kapıyı da kilitledi. Saldırgan, kapıyı bıçakla açmaya çalışsa da başarılı olamadı. Aile bir şekilde kurtulduktan sonra şikayetçi oldu. Savcı da "şüpheli anne ve babasını yaralama amaçlı eyleme geçti ancak kapıyı kilitlemeleriyle eylemi teşebbüs aşamasında kaldı" dedi. 'Silahla yaralamaya teşebbüs' suçundan Emrah Yılmaz'ın 1 yıl 4 aya kadar hapsini talep etti.

BIÇAKLI SALDIRIYI REDDETTİ

Ailesine de yapmadığını bırakmayan Emrah Yılmaz mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Aile bireyleriyle evde ufak tefek tartışmalarının olduğunu söyleyerek, "Ancak iş hiçbir zaman bu noktaya gelmez. Üzerlerine bıçaklama yürümedim. Annem ve babamla bir türlü anlaşamıyoruz" dedi.

MAHKEMEDEN "KUŞKUDAN SANIK YARARLANIR" BERAATI

Geçtiğimiz yıl davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın ısrarlı savunmasına itibar edildiğini belirtti.

Anne ve babanın soyut beyanları dışında sanığın suçu işlediğine ilişkin yeterli delil olmadığını söyledi. "Kuşkudan sanık yararlanır" diyen mahkeme, saldırganın beraatına hükmetti.



