Türkiye Şaşkına çeviren anlar! Pencerede polisle karşılaştılar

Şaşkına çeviren anlar! Pencerede polisle karşılaştılar

Türkiye

Şaşkına çeviren anlar! Pencerede polisle karşılaştılar

Adana’da geçen ay kumar oynandığı tespit edilen 44 ayrı adrese yapılan baskında 330 kişiye 884 bin 765 TL ceza kesildi. Kahvehanelerden birine yapılan baskında polisi gören kişilerin, pencereden kaçmaya çalıştığı ve burada da polisle burun buruna geldiği anlar polis kamerasına yansıdı.

01 Nisan 2021, Perşembe 10:20 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, mart ayında, koronavirüs nedeniyle kapalı olması gerekirken açık olan kahvehanelerle kumar oynandığı belirlenen evlere operasyon düzenledi. 44 adrese yapılan baskınlarda suçüstü yakalanan 330 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan 844 bin 765 TL para cezası uyguladı. İş yerlerinde yapılan aramalarda 24 bin 650 TL para, 3 ruhsatsız tabanca, para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi.

Kahvehanelerden birine yapılan baskın sırasında içerideki kişiler, polisi görünce pencereden kaçmaya çalıştı, ancak burada da polisle burun buruna geldi. Kumar oynarken suçüstü yapılan kişilerin, kahvehane içerisinde koşuşturmaları kameralara yansıdı.

Anıl ATAR/DHA


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