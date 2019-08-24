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Şaşkına çeviren görüntü! Buzdolabından yılan çıktı

Malatya'da, bir evin buzdolabına giren yılan paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı

24 Ağustos 2019, Cumartesi 16:29
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Şaşkına çeviren görüntü! Buzdolabından yılan çıktı

Malatya'da Beydağı Mahallesi’ndeki müstakil bir evin buzdolabına giren yılanı fark eden ev sahibi, korkuyla itfaiyeden yardım istedi.

Eve gelen itfaiye ekipleri, yakaladıklar yılanı boş araziye götürerek doğaya saldı.

Ev sahipleri, yılanı yakalayan itfaiye görevlilerine teşekkür ederken yetkiller, havaların ısınmasıyla yılanların kent merkezlerinde görülebileceği uyarısında bulundu.

DHA

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