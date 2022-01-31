Futbol Sassoulo ikna edilemedi, Kaan Ayhan gelemiyor

Sassoulo ikna edilemedi, Kaan Ayhan gelemiyor

Futbol

Süper Lig'de yabancı sınırı yeniden değişip 3 yerli zorunluluğu getirildikten sonra Kaan Ayhan, büyüklerin gözdesi olmuştu. Seneye 4 yerli oyuncunun zorunlu olacak olması nedeniyle Kaan için 4 büyük takım da istekliydi. Ancak Sassoulo, yapılan teklifleri beğenmedi. Son olarak Trabzonspor da reddedildi.

31 Ocak 2022, Pazartesi 10:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News
Herkes istiyor, alabilen yok

Herkes istiyor, alabilen yok

İtalya'da Sassoulo forması giyen Kaan Ayhan, düzenli şans bulamamaktan muzdarip. Süper Lig devleri oyuncuyu kadrolarına katmak için görüşmeler yapsalar da Sassoulo ikna olmadı.

8 milyon euro isteniyor

8 milyon euro isteniyor

Kiralamaya kesinlikle karşı olan Sassoulo, bonservis konusunda da tok satıcıyı oynuyor. Trabzonspor'un son yaptığı teklifleri reddeden İtalyan ekibi, 8 milyon euro net para istiyor.

27 yaşındaki milli oyuncu 2020 yazında 2.5 milyon euro'ya Fortuna Düsseldorf'tan transfer edilmişti. O dönem Türk takımları Kaan için yine devreye girmiş ancak transfer sonuçlandırılamamıştı.

Stoper ve sağ bek mevkilerinde oynayan Kaan, milli takımda zaman zaman ön liberoda da görev yaptı. Bu sezon Sassoulo formasıyla 12 maçta 605 dakika görev yapan tecrübeli savunması ayrılmaya sıcak bakıyor.

Piyasa değeri 5 milyon euro olarak görünen Kaan, Sassoulo'ya 2020 yılında katılmıştı.

4 senelik sözleşme imzalayan milli oyuncu 2024'e kadar Sassoulo'nun oyuncusu.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Roman Bürki Galatasaray'ı bu yüzden reddetmiş!