Sassoulo ikna edilemedi, Kaan Ayhan gelemiyor

Herkes istiyor, alabilen yok
İtalya'da Sassoulo forması giyen Kaan Ayhan, düzenli şans bulamamaktan muzdarip. Süper Lig devleri oyuncuyu kadrolarına katmak için görüşmeler yapsalar da Sassoulo ikna olmadı.
İtalya'da Sassoulo forması giyen Kaan Ayhan, düzenli şans bulamamaktan muzdarip. Süper Lig devleri oyuncuyu kadrolarına katmak için görüşmeler yapsalar da Sassoulo ikna olmadı.
Kiralamaya kesinlikle karşı olan Sassoulo, bonservis konusunda da tok satıcıyı oynuyor. Trabzonspor'un son yaptığı teklifleri reddeden İtalyan ekibi, 8 milyon euro net para istiyor.
27 yaşındaki milli oyuncu 2020 yazında 2.5 milyon euro'ya Fortuna Düsseldorf'tan transfer edilmişti. O dönem Türk takımları Kaan için yine devreye girmiş ancak transfer sonuçlandırılamamıştı.
Stoper ve sağ bek mevkilerinde oynayan Kaan, milli takımda zaman zaman ön liberoda da görev yaptı. Bu sezon Sassoulo formasıyla 12 maçta 605 dakika görev yapan tecrübeli savunması ayrılmaya sıcak bakıyor.
Piyasa değeri 5 milyon euro olarak görünen Kaan, Sassoulo'ya 2020 yılında katılmıştı.
4 senelik sözleşme imzalayan milli oyuncu 2024'e kadar Sassoulo'nun oyuncusu.