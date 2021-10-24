Bilim & Teknoloji Satechi M.2 SSD yuvasına sahip USB adaptörünü duyurdu

Satechi M.2 SSD yuvasına sahip USB adaptörünü duyurdu

Bilim & Teknoloji

Satechi M.2 SSD yuvasına sahip USB adaptörünü duyurdu

Satechi, M.2 SSD yuvasına sahip USB-C Hybrid adlı USB çoklayıcı adaptörünü duyurdu.

24 Ekim 2021, Pazar 09:57 Son Güncelleme:
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Satechi USB-C Hybrid çoklayıcı adaptörü sunduğu bağlantı portlarının yanı sıra yükseltilebilir bir M.2 SATA SSD yuvasına sahip.

Depolama alanı dışında USB-C Hybrid, 100W USB Tip-C PD girişi de sunuyor.  Çalışması için gereken enerjiyi aldıktan sonra bilgisayarınıza yaklaşık 85W sağlıyor. Adaptör buna ek iki adet USB-A 3.0 ve bir adet HDMI bağlantı noktasına sahip.

Satechi USB-C Hybrid çoklayıcı adaptörün yurt dışı fiyatı ise 90 dolar.  

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