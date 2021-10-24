Satechi M.2 SSD yuvasına sahip USB adaptörünü duyurdu

Satechi USB-C Hybrid çoklayıcı adaptörü sunduğu bağlantı portlarının yanı sıra yükseltilebilir bir M.2 SATA SSD yuvasına sahip.

Depolama alanı dışında USB-C Hybrid, 100W USB Tip-C PD girişi de sunuyor. Çalışması için gereken enerjiyi aldıktan sonra bilgisayarınıza yaklaşık 85W sağlıyor. Adaptör buna ek iki adet USB-A 3.0 ve bir adet HDMI bağlantı noktasına sahip.

Satechi USB-C Hybrid çoklayıcı adaptörün yurt dışı fiyatı ise 90 dolar.