Satechi M.2 SSD yuvasına sahip USB adaptörünü duyurdu
Satechi, M.2 SSD yuvasına sahip USB-C Hybrid adlı USB çoklayıcı adaptörünü duyurdu.
24 Ekim 2021, Pazar 09:57 Son Güncelleme:
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Satechi USB-C Hybrid çoklayıcı adaptörü sunduğu bağlantı portlarının yanı sıra yükseltilebilir bir M.2 SATA SSD yuvasına sahip.
Depolama alanı dışında USB-C Hybrid, 100W USB Tip-C PD girişi de sunuyor. Çalışması için gereken enerjiyi aldıktan sonra bilgisayarınıza yaklaşık 85W sağlıyor. Adaptör buna ek iki adet USB-A 3.0 ve bir adet HDMI bağlantı noktasına sahip.
Satechi USB-C Hybrid çoklayıcı adaptörün yurt dışı fiyatı ise 90 dolar.
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