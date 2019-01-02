Satılmak üzereyken el konulan 515 yabani kuş yeniden doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İstanbul Emniyetinin desteğiyle 30 Aralık 2018'de Edirnekapı'daki kuş pazarına baskın yaptı.

Baskında yakalanması ve satışı yasak olan 515 saka ve floryaya el konulurken, kuş ticareti yaptığı belirlenen kişilere cezai işlem uygulandı.

Polonezköy'deki Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'ne getirilen yabani kuşların gaga ve kanat ölçümleri ile tartma işlemlerinin ardından ayaklarına halka takıldı. Kuşlar daha sonra doğaya bırakıldı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Orman Fakültesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak, açıklamasında, yaklaşık 2 senedir kuş ticaretini engellemek amacıyla çalışma yaptıklarını kaydederek, doğada yakalanan saka, florya, karabaş iskete ve ispinoz gibi kuşların hobi amacıyla evlerde beslendiğini ve ticaretinin yapıldığını kaydetti.

Bacak, "Özellikle İstanbul'un en büyük sorunlarından biri Edirnekapı Kuş Pazarı. Kuş pazarında yakın zamanda Suriyeliler de kuş ticaretine başladı. 10 liraya, 20 liraya satarak bu kuşların özgürlüğüne el koyup ticaretini yapmaktalar. Baskında 515 saka, florya ve ispinoz gibi kuşlara el konuldu. Satıcılar hakkında yasal işlem yapıldı." şeklinde konuştu.

"KUŞLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASINI SAĞLIYORUZ"

Kuşların halkalanarak yeniden doğaya bırakıldığını anlatan Bacak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Halkanın üzerinde bizdeki TC kimlik numarası gibi her kuşun artık bireysel anlamda TC kimlik numarası var. Bu kuş dünyanın neresine giderse gitsin, biliniyor ki 2 Ocak 2019'da Polonezköy'de halkalandı. Bu kuş artık Türkiye'den geçmiş olan bir kuş. Ne işe yarıyor halka? Kuşların göç yollarıyla ilgili bizi bilgi sahibi yapıyor. Verici takamıyoruz. Vericiyi kaldırabilecek kuşlar değil. Bir halka takarak bu işlemi sağlıyoruz. Finlandiya'da yakalanan bir kuşun Güney Afrika'da tekrar yakalandığını görebiliyorsunuz. Kuşların özgürlüğüne kavuşmasını sağlıyoruz. Bunu sağlarken aynı zamanda bilimsel bir çalışma da yapmış oluyoruz. Yani bir taşla iki kuşu vurmuş oluyoruz. Vurmuyoruz, doğaya salıyoruz."

Veteriner hekim Esra Dağlı da bu tür hayvanların satılmasının yasak olduğunu ve satışını gören vatandaşların şikayette bulunmasının gerektiğini belirterek, "Vatandaşların bulundukları illerdeki Doğa Koruma şube Müdürlüklerine ulaşmaları gerekiyor" dedi.

AA