Satın aldığınız ürünler böyleyse şikayet edin

Son günlerde bazı marketlerin poşetlenen meyve ve sebzelerin arasına çürük ve bozulmuş mal kattığı yönünde şikayetler aldıklarını belirten Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “Bazı kişiler uygulamayı fırsata çeviriyor. Tüketici parasının karşılığını alamıyor” dedi.

Şikayet edin

Deniz, şöyle devam etti: “Kasada parasını ödeyip eve geldikten sonra durumu farkeden tüketicilerin, sosyal izolasyon ortamında çürük çıkan bir elma, kullanılamaz durumdaki iki patlıcan için tekrar markete gitmeyeceğini hesaplayan bu firmalar, tüketiciye ve koronayla mücadele eden ülkemize kötülük yapmaktadır. Tüketicimiz, fırsatçıları Ticaret Bakanlığı’nın Alo 175 hattını arayarak şikayet etmeli.”





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