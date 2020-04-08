Satın aldığınız ürünler böyleyse şikayet edin
Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında artık marketlerde sebze ve meyveler poşetlenerek satışa sunuluyor. Poşetin içindeki ürün görünmediği için bazı kişiler arasına çürük karıştırıyor.
08 Nisan 2020, Çarşamba 08:32 Son Güncelleme:
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Son günlerde bazı marketlerin poşetlenen meyve ve sebzelerin arasına çürük ve bozulmuş mal kattığı yönünde şikayetler aldıklarını belirten Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “Bazı kişiler uygulamayı fırsata çeviriyor. Tüketici parasının karşılığını alamıyor” dedi.
Şikayet edin
Deniz, şöyle devam etti: “Kasada parasını ödeyip eve geldikten sonra durumu farkeden tüketicilerin, sosyal izolasyon ortamında çürük çıkan bir elma, kullanılamaz durumdaki iki patlıcan için tekrar markete gitmeyeceğini hesaplayan bu firmalar, tüketiciye ve koronayla mücadele eden ülkemize kötülük yapmaktadır. Tüketicimiz, fırsatçıları Ticaret Bakanlığı’nın Alo 175 hattını arayarak şikayet etmeli.”